Новый мост соединит берега реки Суходрев в Калужской области
В Малоярославецком районе в августе запланировано открытие мостового перехода в деревне Таурово.
Старый мост уже давно не соответствовал техническим требованиям и его разберут после ввода в эксплуатацию нового моста.
В субботу, 30 марта, министр транспорта Калужской области сообщил, что всего в регионе до конца года по плану будет реконструировано девять мостов.
- В прошлом году мы отремонтировали шесть мостов, - добавил Александр Шпиренко.
Строительные рабочие и техника приехали на объект ещё в прошлом году. По мнению министра, подрядчик активно ведет работы и по всему видно уложится в срок.
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