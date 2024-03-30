Новый мост соединит берега реки Суходрев в Калужской области

В Малоярославецком районе в августе запланировано открытие мостового перехода в деревне Таурово.

Старый мост уже давно не соответствовал техническим требованиям и его разберут после ввода в эксплуатацию нового моста.

В субботу, 30 марта, министр транспорта Калужской области сообщил, что всего в регионе до конца года по плану будет реконструировано девять мостов.

- В прошлом году мы отремонтировали шесть мостов, - добавил Александр Шпиренко.

Строительные рабочие и техника приехали на объект ещё в прошлом году. По мнению министра, подрядчик активно ведет работы и по всему видно уложится в срок.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.