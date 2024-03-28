В Калужской области нашли автомат, который могли выбросить террористы из «Крокус Сити Холла»

В районе 157 километра трассы М-3 в Малоярославецком районе полицейские нашли автомат Калашникова. Оружие, лежавшее в кювете, может принадлежать террористам, которые совершили нападение на «Крокус». Об этом информируют «Известия» со ссылкой на источник в полиции.

Оружие нашли сотрудники ГИБДД. На нем не было плечевого ремня, но остался магазин с патронами.

В данный момент ведется расследование. Это может быть тот самый автомат, который террористы выбросили, когда уезжали из Москвы.

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