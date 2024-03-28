Жители пяти малоярославецких деревень останутся без связи с внешним миром

С 1 по 5 апреля на капитальный ремонт собираются закрыть переезд в районе станции Шемякино. Население деревень Шемякино, Потресово, Ратманово, Оболенское, Анисимово может остаться без единственной дороги к своему месту жительства.

Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов сообщил, что капитальный ремонт запланировали после обращения от представителей «РЖД». Они уточнили, что работы необходимы для обеспечения безопасного проезда машин и поездов через данный участок.

В четверг, 28 марта, вопрос обсудят на совещании. Власти пообещали найти пути решения.

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