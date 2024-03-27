Поездка автостопом обошлась калужанину в 115 тысяч рублей
Об этом случае в среду, 27 марта, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
Мужчина добирался в областной центр автостопом. Его подобрала машина, в которой ехали несколько человек.
По дороге один из мужчин попросил попутчика телефон, чтобы срочно позвонить, а сам через мобильный банк оформил кредит на 115 тысяч и перевел деньги себе на счет.
Об этом займе пострадавший узнал только через несколько дней. До Калуги малоярославчанин, кстати, с теми попутчиками так и не доехал – мужчины поссорились, и его высадили на трассе.
Виновника, укравшего деньги, нашли. Ему 30 лет. Ведется расследование уголовного дела о краже.
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