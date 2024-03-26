В Калужской области поймали 32 нелегальных мигранта
В Малоярославецком районе во время рейда полицейские поймали 32 иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
16 гостей из ближнего зарубежья нарушили режим пребывания в РФ, а еще 16 Трудовой кодекс.
Также силовики прикрыли два магазина, в которых нашли нарушения.
Профилактические мероприятия будут продолжаться, пообещали в полиции.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!