В Калужской области поймали 32 нелегальных мигранта

В Малоярославецком районе во время рейда полицейские поймали 32 иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

16 гостей из ближнего зарубежья нарушили режим пребывания в РФ, а еще 16 Трудовой кодекс.

Также силовики прикрыли два магазина, в которых нашли нарушения.

Профилактические мероприятия будут продолжаться, пообещали в полиции.

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