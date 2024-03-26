Две камеры перенесли на трассе М3 «Украина»

Находившийся у Головтеево в Малоярославецком районе комплексы, фиксировавшие превышение скорости, перенесли к Спас-Загорью.

Об этом 26 марта сообщили в Центре безопасности дорожного движения Калужской области.

Такое решение принял собственник дороги. Оно согласовано с полицией.

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