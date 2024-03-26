Две камеры перенесли на трассе М3 «Украина»
Находившийся у Головтеево в Малоярославецком районе комплексы, фиксировавшие превышение скорости, перенесли к Спас-Загорью.
Об этом 26 марта сообщили в Центре безопасности дорожного движения Калужской области.
Такое решение принял собственник дороги. Оно согласовано с полицией.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!