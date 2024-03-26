Мост затопило в Малоярославецком районе

Река Лужа и ее притоки начали выходить из берегов. О первых подтоплениях стало известно утром во вторник, 26 марта.

- Уважаемые жители населенных пунктов Тиняково, Юрьевское, Капустино, Новостройка. С сегодняшнего дня в связи с паводком и подтоплением Мостового сооружения в населённом пункте Новостройка проезд через мост закрыт, - заявил глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Людей просят пользоваться дорогой через Кудиново.

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