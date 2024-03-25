«Бабушка, привет!»: 48-летний «правнук» обманул пенсионерку из Калужской области

В этот раз жертвой преступников стала пожилая жительница Малоярославецкого района. Об этом рассказали в полиции в понедельник, 25 марта.

Женщине позвонили с незнакомого номера, она взяла трубку и услышала: «Бабушка, привет!». Судя по ее словам, голос был похож на ее правнука.

Во время разговора собеседник грустным голосом рассказал, что у него нет денег, и убедил старушку помочь ему.

Женщина попросила свою знакомую помочь перевести «правнуку» 53 тысячи рублей. Через время она позвонила правнуку, который сообщил ей, что у него все хорошо и деньги он не просил.

Полицейские поймали фальшивого правнука. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Московской области.

Он рассказал силовикам, что ему срочно понадобились деньги, он набрал случайный номер и услышал, что с ним разговаривает пенсионерка. Деньги он потратил сразу же.

Возбуждено уголовное дело.

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