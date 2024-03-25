Жительницу Калужской области поймали на мошенничестве с материнским капиталом

В Малоярославецком районе на 39-летнюю женщину завели уголовное дело за мошенничество.

В 2019 году она получила сертификат на строительство дома, но потратила 400 тысяч на свои нужды. Об этом сообщили в полиции, в понедельник, 25 марта.

Расследование продолжается. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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