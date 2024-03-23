Жительница Малоярославецкого района разбила машину обидчика

Инцидент произошел еще четыре года назад, а сейчас решением суда владельцу «Хендая Соляриса» назначена денежная компенсация.

Женщину обязали отдать за ремонт машины 82 164 рубля, за услуги представителя – 20 000 рублей.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, виновница залезла на капот легковушки, ногой повредила лобовое стекло, зеркала заднего вида, фару и бампер.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.