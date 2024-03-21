36-летний мужчина погиб под колесами фуры в Детчино

Авария произошла вечером в среду, 20 марта, рассказали в ГИБДД.

По предварительной информации, пешеход перебегал трассу М3 «Украина» и попал под грузовик МАН.

Удар был такой силы, что мужчина умер на месте происшествия.

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