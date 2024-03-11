Автобус с рабочими врезался в «БМВ» на калужской трассе, пострадала девушка
Полиция сообщила подробности о ДТП в Малоярославецком районе, которое произошло утром 11 марта на дороге М3 «Украина».
По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса «Хайгер» вез рабочих одного из предприятий, двигался со стороны Калуги и при перестроении не пропустил попутный автомобиль «БМВ».
В больницу попала 24-летняя пассажирка легковушки. Оба водителя и пассажиры автобуса не пострадали.
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