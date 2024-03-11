В Малоярославце чиновники на остановке не дождались маршрутки

Проблема возникла с автобусами №1, рассказал 11 марта глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

Он вместе с главой администрации города Михаилом Крыловым приехал на остановку, но в 11:00 маршрутка не пришла. Чиновникам вместе с другими пассажирами пришлось ждать до 11:30.

- Есть бардак на данных перевозках, будем его устранять, - заявил Парфенов.

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