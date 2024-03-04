Глыба льда разбила машину в Малоярославце

Инцидент произошел днем 3 марта у дома №37 на улице Московской.

Фото и видео выложили в группе «Типичный Малоярославец».

- Уже второй раз упала глыба снега на машину, - рассказала местная жительница. - После первого раза сказали, что все с крыши убрали. Но сегодня на нашу машину сошел снег, машину помяло, выбиты стекла. Это вообще как, а если бы снизу были люди, а в особенности дети, прибило бы. Кто за это будет отвечать? Почему никто ничего не делает? Почему всегда доводят до таких ситуаций!! Просто возмутительно. Людям страшно выходить из дома.

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