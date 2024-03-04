Обнинск Калуга
Главная Новости Малоярославец

Глыба льда разбила машину в Малоярославце

Дмитрий Ивьев. Фото: Типичный Малоярославец.
Опубликовано: 04.03.2024 09:30 0 580
Глыба льда разбила машину в Малоярославце

Инцидент произошел днем 3 марта у дома №37 на улице Московской.

Фото и видео выложили в группе «Типичный Малоярославец».

- Уже второй раз упала глыба снега на машину, - рассказала местная жительница. - После первого раза сказали, что все с крыши убрали. Но сегодня на нашу машину сошел снег, машину помяло, выбиты стекла. Это вообще как, а если бы снизу были люди, а в особенности дети, прибило бы. Кто за это будет отвечать? Почему никто ничего не делает? Почему всегда доводят до таких ситуаций!! Просто возмутительно. Людям страшно выходить из дома.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Дмитрий Ивьев. Фото: Типичный Малоярославец.
Опубликовано: 04.03.2024 09:30 0 580
Тэги: происшествие снег
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru