В Малоярославце загорелась входная дверь одной из квартир

В ночь с субботы на воскресенье, 3 марта, произошел пожар в Малоярославце.

В 2 часа 30 минут загорелась входная дверь одной из квартир дома по улице Г. Соколова.

Люди не пострадали, жильцы самостоятельно потушили дверь. На место направлен инспектор ГПН, будет установлена причина пожара.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.