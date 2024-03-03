В Малоярославце загорелась входная дверь одной из квартир
В ночь с субботы на воскресенье, 3 марта, произошел пожар в Малоярославце.
В 2 часа 30 минут загорелась входная дверь одной из квартир дома по улице Г. Соколова.
Люди не пострадали, жильцы самостоятельно потушили дверь. На место направлен инспектор ГПН, будет установлена причина пожара.
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