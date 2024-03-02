Жителей Малоярославца попросили жаловаться на тех, кто выбрасывает строительный мусор
В администрации города напомнили, что складирование таких отходов – это административное нарушение.
Свидетелей просят сообщать об инцидентах по телефону 8(48431)2-38-01 или адресу электронной почты [email protected].
Нарушителей обещают штрафовать.
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