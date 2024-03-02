Жителей Малоярославца попросили жаловаться на тех, кто выбрасывает строительный мусор

В администрации города напомнили, что складирование таких отходов – это административное нарушение.

Свидетелей просят сообщать об инцидентах по телефону 8(48431)2-38-01 или адресу электронной почты [email protected].

Нарушителей обещают штрафовать.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.