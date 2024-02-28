В Малоярославце собирают вещи для многодетной семьи, у которой сгорела квартира

Сейчас женщина с тремя детьми находится в больнице, их жизни ничего не угрожает, но семья потеряла все свои вещи, рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Он попросил помочь этой семье с одеждой.

У мамы размер 62-64, у 16-летней девочки - 44 одежда и 39-40 обувь, у 10-летнего мальчика - рост 145 см и обувь 37-38, у 6-летней девочки - рост 100 см и обувь 27.

Телефон социального координатора для связи с 8:00 до 17:00 - 8 (915) 891-58-16 (Наталья Васильевна). Вещи принимают на Григория Соколова, 2.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.