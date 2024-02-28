В Малоярославце собирают вещи для многодетной семьи, у которой сгорела квартира
Сейчас женщина с тремя детьми находится в больнице, их жизни ничего не угрожает, но семья потеряла все свои вещи, рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов.
Он попросил помочь этой семье с одеждой.
У мамы размер 62-64, у 16-летней девочки - 44 одежда и 39-40 обувь, у 10-летнего мальчика - рост 145 см и обувь 37-38, у 6-летней девочки - рост 100 см и обувь 27.
Телефон социального координатора для связи с 8:00 до 17:00 - 8 (915) 891-58-16 (Наталья Васильевна). Вещи принимают на Григория Соколова, 2.
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