Микроавтобус врезался в фуру в Малоярославецком районе
Авария произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от деревни Веткино днем во вторник, 27 февраля, рассказали в ГИБДД.
По предварительным данным, виновником ДТП был водитель «Форда Транзит», который врезался в стоящий грузовик.
Пострадал сам водитель микроавтобуса и два его пассажира. Помощь им оказали на месте происшествия.
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