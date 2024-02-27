Микроавтобус врезался в фуру в Малоярославецком районе

Авария произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от деревни Веткино днем во вторник, 27 февраля, рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель «Форда Транзит», который врезался в стоящий грузовик.

Пострадал сам водитель микроавтобуса и два его пассажира. Помощь им оказали на месте происшествия.

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