Улицы Малоярославца почистили после жалоб

Во вторник, 20 февраля, работы проведены на улицах Коммунистической, Лесной, Нагорной, Успенской.

Ночью коммунальщики работали на Почтовой, Кутузова, в микрорайонах Чуриково и Заря.

- Сложно продвигаться по небольшим улицам города, но прикладываем усилия победить снежный плен, - прокомментировал глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Жителей частного сектора прошу отнестись с пониманием. Технике тяжело работать в стесненных условиях. Иногда заваливаем въезды в домовладения.

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