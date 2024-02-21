Вера в магию стоила жительнице Калужской области 38 тысяч рублей
Полиция 21 февраля сообщила о возбуждении уголовного дела.
Женщина из Малоярославецкого района нашла в интернете объявление гадалки, позвонила ей и перевела за магические свечи 38 тысяч рублей.
Однако никаких товаров она в итоге не получила.
Подозреваемую нашли в Челябинской области. Ей 38 лет. Гадалка рассказала, что магией не владеет, а просто срочно нуждалась в деньгах.
Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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