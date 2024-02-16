Грузовой поезд остановил движение машин в Малоярославце
Проезд по железнодорожному переезду был закрыт вечером 15 февраля.
- Грузовой поезд, следовавший в сторону Малоярославца, предпринял экстренное торможение, пояснил дежурный по переезду, - рассказал глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
Дорогу перекрыли, пока не приехал дополнительный тепловоз. Возобновилось движение около 20:00.
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