Водонапорная башня обрушилась в Малоярославецком районе
Инцидент произошел в деревне Мандрино. Фото рухнувшей башни опубликовало сообщество «Жизнь в Детчино».
Местный депутат сообщил, что восстановительные работы уже начались.
Сроки проведения ремонта пока не называются.
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