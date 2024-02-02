В Малоярославце школьников отправили на дистанционное обучение из-за кори

В школе на Заре выявлены три случая заболевания.

В итоге три класса переведены на дистанционное обучение до 14 февраля, рассказал глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

До конца недели проходит вакцинация от кори непривитых детей.

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