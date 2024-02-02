В Малоярославце школьников отправили на дистанционное обучение из-за кори
В школе на Заре выявлены три случая заболевания.
В итоге три класса переведены на дистанционное обучение до 14 февраля, рассказал глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
До конца недели проходит вакцинация от кори непривитых детей.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!