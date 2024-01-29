Массовые проверки прошли на дороге в Калужской области

Судебные приставы и инспекторы ГИБДД провели совместный рейд в Малоярославецком районе.

В потоке выявляли машины, за владельцами которых числятся долги.

Всего было проверено 32 машины. На месте выдали квитанций на оплату штрафов на 5 тысяч рублей. Кроме того, водителям выдали пять повесток о явке в Малоярославецкий районный отдел судебных приставов по штрафам и кредитам на 45 тысяч рублей.

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