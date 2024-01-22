Житель Калужской области потерял 99 тысяч рублей на сайте-двойнике

В Малоярославецком районе мужчина пытался купить через интернет двигатель для автомобиля, но остался и без товара, и без денег.

О возбуждении уголовного дела в понедельник, 22 января, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Малоярославчанин нашел интернет-магазин, сделал заказ и оплатил 99 тысяч рублей. Однако заказ так и не приходил.

Когда он позвонил в магазин, там рассказали, что у них не было такого заказа. Мужчина столкнулся с сайтом-двойником, которые мошенники создали очень походим на настоящий.

Сейчас ведется расследование.

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