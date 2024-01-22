Житель Калужской области потерял 99 тысяч рублей на сайте-двойнике
В Малоярославецком районе мужчина пытался купить через интернет двигатель для автомобиля, но остался и без товара, и без денег.
О возбуждении уголовного дела в понедельник, 22 января, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
Малоярославчанин нашел интернет-магазин, сделал заказ и оплатил 99 тысяч рублей. Однако заказ так и не приходил.
Когда он позвонил в магазин, там рассказали, что у них не было такого заказа. Мужчина столкнулся с сайтом-двойником, которые мошенники создали очень походим на настоящий.
Сейчас ведется расследование.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!