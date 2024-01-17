В Калужской области водитель фуры проехал на красный и протаранил «Жигули»

В полиции сообщили подробности о ДТП на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе, которое произошло вечером 16 января.

В районе деревни Митинка 35-летний водитель фуры «Рено» двигался со стороны Калуги, проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Жигули», которые поворачивали налево.

В больницу попал 47-летний водитель легковушки и его пассажиры 43 и 23 лет.

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