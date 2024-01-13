В Малоярославце водитель легковушки не дал вывезти мусор из контейнеров

В Малоярославце произошел конфликт между водителями легкового «Рено» и мусоровоза на перекрестке улицы Радищева и 3-го Калужского переулка.

Видео снял мужчина, который собирался вывезти мусор из контейнеров, но не смог к ним подъехать:

- Этот товарищ встал рядом с помойкой, сидит в машине и не пускает меня мусор забрать. Типа ни в какую.

В администрации Малоярославца призвали горожан к взаимному уважению, отметив, что водитель «Рено» совершает административное правонарушение.

Удалось ли все-таки вывезти мусор с этой площадки, пока не уточняется.

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