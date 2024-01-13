В Малоярославце водитель легковушки не дал вывезти мусор из контейнеров
В Малоярославце произошел конфликт между водителями легкового «Рено» и мусоровоза на перекрестке улицы Радищева и 3-го Калужского переулка.
Видео снял мужчина, который собирался вывезти мусор из контейнеров, но не смог к ним подъехать:
- Этот товарищ встал рядом с помойкой, сидит в машине и не пускает меня мусор забрать. Типа ни в какую.
В администрации Малоярославца призвали горожан к взаимному уважению, отметив, что водитель «Рено» совершает административное правонарушение.
Удалось ли все-таки вывезти мусор с этой площадки, пока не уточняется.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!