В Калужской области «Киа» врезался в отбойник

Около 14:30 во вторник, 9 января, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе легковой автомобиль «Киа» врезался в отбойник.

Авария произошла недалеко от поворота на окружную дорогу Калуги.

По предварительным данным, водитель двигался со стороны Обнинска и не справился с управлением. Пострадали как минимум два человека. Информация об их состоянии уточняется.

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