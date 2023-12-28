В Калужской области женщина пострадала в столкновении «Киа» и «Лады»

Около 17:30 в среду, 27 декабря, в Малоярославецком районе ДТП произошло на трассе А130.

Недалеко от села Оболенское столкнулись «Киа» и «Лада Гранта», сообщили в полиции.

По предварительным данным, водитель «Киа» двигался в сторону Спас-Загорья и не уступил дорогу «Ладе».

В больницу попала с травмами пассажирка «Гранты».

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