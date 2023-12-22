Житель Малоярославца избил знакомого до смерти за кошелек
В одном из общежитий Малоярославца в ночь на 20 декабря погиб 33-летний мужчина.
По версии следствия, его до смерти избил 29-летний малоярославчанин, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Они вместе выпивали, а потом, утверждает подозреваемый, знакомый попытался украсть его кошелек.
Задержанному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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