Житель Малоярославца избил знакомого до смерти за кошелек

В одном из общежитий Малоярославца в ночь на 20 декабря погиб 33-летний мужчина.

По версии следствия, его до смерти избил 29-летний малоярославчанин, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Они вместе выпивали, а потом, утверждает подозреваемый, знакомый попытался украсть его кошелек.

Задержанному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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