На мусорном полигоне в Калужской области нашли новые очаги тления
На мусорном полигоне в Ерденево с помощью квадрокоптера зафиксировали новые очаги тления.
Подробности 19 декабря сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов:
- Два средних и два небольших участка обнаружили. Высота приблизительно 15 и 10 метров. До этого ликвидировали все очаги тления в нижней части на высоте 5-6 метров. Сейчас обследуем подъездные пути к нижним очагам. Раньше вокруг полигона прокладывалась дорога из бетонных плит. Постараемся их найти и определить возможность проезда техники. После обследования озвучу решение. Буду держать всех в курсе дела.
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