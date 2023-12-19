На мусорном полигоне в Калужской области нашли новые очаги тления

На мусорном полигоне в Ерденево с помощью квадрокоптера зафиксировали новые очаги тления.

Подробности 19 декабря сообщил глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов:

- Два средних и два небольших участка обнаружили. Высота приблизительно 15 и 10 метров. До этого ликвидировали все очаги тления в нижней части на высоте 5-6 метров. Сейчас обследуем подъездные пути к нижним очагам. Раньше вокруг полигона прокладывалась дорога из бетонных плит. Постараемся их найти и определить возможность проезда техники. После обследования озвучу решение. Буду держать всех в курсе дела.

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