В Калужской области 21-летняя девушка на «Ладе» врезалась в «Газель»

Во вторник, 19 декабря, стали известны подробности о ДТП, которое произошло на трассе А130 в Малоярославецком районе накануне днем.

21-летняя девушка за рулем «Лады Калина» не соблюдала дистанцию и врезалась в грузовую «Газель», водитель которой поворачивал налево.

С травмами юная автомобилистка попала в больницу.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.