В Калужской области 21-летняя девушка на «Ладе» врезалась в «Газель»
Во вторник, 19 декабря, стали известны подробности о ДТП, которое произошло на трассе А130 в Малоярославецком районе накануне днем.
21-летняя девушка за рулем «Лады Калина» не соблюдала дистанцию и врезалась в грузовую «Газель», водитель которой поворачивал налево.
С травмами юная автомобилистка попала в больницу.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!