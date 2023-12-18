В Малоярославце представили 71 снеговика
В воскресенье, 17 декабря, в Малоярославце прошел зимний фестиваль «Мороз потехам не помеха».
В сквере возле Монумента славы Отечественной войны 1812 года представили 71 разного снеговика, сообщил глава администрации Михаил Крылов.
Открытие главной елки Малоярославца пройдет 19 декабря в 17:00 около Центра Российского кино.
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