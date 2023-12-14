В Калужской области засыпали тлеющий мусорный полигон

В Малоярославецком районе удалось засыпать грунтом тлеющий Ерденевский мусорный полигон. Об этом 14 декабря сообщил глава администрации Вячеслав Парфенов.

- Вулкан притушили! – заявил он. - В общей сложности засыпано практически половины гектара очага тления. Хотел бы выразить слова благодарности подрядной организации и, конечно, лично водителю экскаватора Владимиру, который ежедневно рисковал, когда техника проваливалась, и он в прямом смысле сам себя ковшом вытаскивал!

По словам Парфенова, сейчас продолжается работа по проекту рекультивации полигона.

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