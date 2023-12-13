Житель Калужской области жестоко убил собаку
В Малоярославецком районе местного жителя подозревают в жестоком убийстве шпица.
Вечером 13 декабря о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным сообщила прокуратура Калужской области.
Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина бросает труп собаки и берет в рот часть плоти.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!