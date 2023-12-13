Житель Калужской области жестоко убил собаку

В Малоярославецком районе местного жителя подозревают в жестоком убийстве шпица.

Вечером 13 декабря о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным сообщила прокуратура Калужской области.

Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина бросает труп собаки и берет в рот часть плоти.

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