Угонщик застрял в сугробе в Калужской области
В Малоярославецком районе 18-летний молодой человек задержан за попытку угнать грузовик.
Молодой человек шел по улице, залез в незапертый грузовик и нашел ключи в замке зажигания.
Юноша решил покататься. Но во дворе он зацепил другую машину, а потом и вовсе застрял в сугробе. Вскоре его задержали полицейские, которых вызвали очевидцы.
Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в полиции.
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