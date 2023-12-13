Угонщик застрял в сугробе в Калужской области

В Малоярославецком районе 18-летний молодой человек задержан за попытку угнать грузовик.

Молодой человек шел по улице, залез в незапертый грузовик и нашел ключи в замке зажигания.

Юноша решил покататься. Но во дворе он зацепил другую машину, а потом и вовсе застрял в сугробе. Вскоре его задержали полицейские, которых вызвали очевидцы.

Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в полиции.

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