В Калужской области фура проехала на красный и протаранила легковушку

Около 8:20 утра в среду, 13 декабря, ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

По предварительным данным, на повороте на деревню Веткино 64-летний водитель фуры «Скания» двигался со стороны Калуги, проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Шевроле Лачетти», который поворачивал налево на зеленый.

В больницу попал 44-летний водитель легковушки, рассказали нам в управлении МВД по Калужской области.

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