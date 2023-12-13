В Калужской области иностранец лишился 183 тысяч рублей после визита к женщине

В Малоярославецком районе женщину подозревают в краже денег с чужого банковского счета. Пострадал иностранец, с которым она познакомилась на улице, рассказали 13 декабря в калужской полиции.

Новая знакомая накрыла стол с большим количеством спиртного, и мужчина пробыл в гостях несколько дней.

Потом он уехал в другой город, но уже там обнаружил, что забыл сумку с документами, телефоном и банковской картой.

Тем временем жительница Калужской области нашла сумку и с помощью приложения в смартфоне перевела на свой счет 183 тысячи рублей, которые принадлежали мужчине.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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