Житель Калужской области пытался взорвать полицейского и его знакомую

В Малоярославце взят под стражу 35-летний мужчина, который в мае нынешнего года пытался убить участкового полиции и его знакомую, сообщили 11 декабря в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

По версии следствия, мужчина установил гранату Ф-1 с выдернутой чекой под воротами у их дома. При открытии должен был произойти взрыв, но гранату заметили и обезвредили.

Сейчас ведется расследование уголовного дела о покушении на убийство.

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