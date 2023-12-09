Массовое ДТП произошло на Киевской трассе в Калужской области
Около 12:45 в субботу, 9 декабря, массовое ДТП произошло на 115 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области. Подробности нам сообщили в региональном управлении МВД.
Началось все с того, что 49-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
Поле этого 65-летний водитель «Хендая» врезался в остановившийся из-за первой аварии «Ниссан». По инерции «Ниссан» врезался в «Газель». В конце в этот же «Ниссан» врезалась «Шкода».
Никто из людей не пострадал, но движение по трассе было затруднено.
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