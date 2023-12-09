В Калужской области люди пострадали в ночном пожаре

В ночь на субботу, 9 декабря, в деревне Потресово Малоярославецкого района произошел пожар.

Там сгорел жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, пострадали как минимум два человека. Информация о их состоянии уточняется.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.