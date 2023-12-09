В Калужской области люди пострадали в ночном пожаре
В ночь на субботу, 9 декабря, в деревне Потресово Малоярославецкого района произошел пожар.
Там сгорел жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, пострадали как минимум два человека. Информация о их состоянии уточняется.
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