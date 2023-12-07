В Калужской области женщину спасли из заброшенного дома

В деревне Мосолово Малоярославецкого района женщина чуть не погибла в заброшенном доме.

Глава администрации Ильинского Николай Молчанов помог потушить пожар и нашел в старом здании женщину.

- Имя и фамилию не указываю, у женщины есть трое детей, которые не хотят с ней видеться, - рассказал 7 декабря глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Женщина была лишена родительских прав.

Ее доставили сначала в центр «Милосердие», сделали флюорографию, а затем перевезли в Калугу в центр «Бомж».

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