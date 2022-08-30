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Житель Малоярославца на бегу во время погони перевел себе деньги с чужого телефона

Диана Коршикова
Опубликовано: 30.08.2022 11:25 1 243
Житель Малоярославца на бегу во время погони перевел себе деньги с чужого телефона

Крайне захватывающая история произошла на днях в Малоярославце.

39-летний мужчина наведался в гости к своей бывшей пассии и попросил у нее денег в долг. Женщина отказала, но экс-бойфренд продолжал требовать дать ему взаймы. В итоге между ними разгорелся скандал, причем настолько громкий и шумный, что на крики сбежались соседи.

Поняв, что к бывшей подоспела подмога, мужчина решился на отчаянный шаг – он выхватил у женщины телефон и выпрыгнул с ним из окна! К счастью, это был первый этаж, поэтому он не пострадал. Более того, гражданин начал активно убегать от соседей, которые бросились за ним в погоню. Когда же им удалось его настигнуть, то, к их большому удивлению, мужчина спокойно вернул им телефон его бывшей.

На этом дело могло бы и закончится, но, как оказалось, гражданин, буквально на ходу, пока убегал, умудрился открыть на мобильнике приложение и перевести себе 8 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. Как сообщили во вторник, 30 августа, в УМВД России по Калужской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 30.08.2022 11:25 1 243
Тэги: малоярославец криминал
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