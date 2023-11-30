В Калужской области два человека пострадали в столкновении грузовика и «Хендая»

Около 13:50 в среду, 29 ноября, на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец столкнулись грузовик «Фиат» и легковой автомобиль «Хендай». Подробности об этом происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Фиата» не учел дорожную обстановку, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай».

Пострадал сам водитель грузовика и 57-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки. Их доставили в больницу.

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