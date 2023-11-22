Жителей Малоярославца предупредили о массовых отключениях электричества
В пятницу, 24 ноября, часть Малоярославца останется без электричества из-за проведения ремонтных работ.
Отключение с 9:00 до 12:00:
- ул. Московская, 44, 44а, 46а,
- ул. Первомайская, 2, 3, 5, 5а,
- котельная на Дохтурова,
- ул. Пушкина, 3.
Отключение с 13:00 до 15:00:
- детский сад «Аленушка»,
- котельная на Коммунистической,
- ул. Коммунистическая, 2, 4, 7, 10-60, 5-37,
- ул. Пролетарская, 1а, 2, 2а, 3-45, 10-44,
- ул. Первомайская, 12-28, 11-29,
- ул. Пионерская, 1, 4-12,
- ул. Московская, 32-40, 37, 39,
- Музей 1812 года,
- ул. Гусака, 2-10,
- Школа №4.
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