В Малоярославце женщина отморозила ноги на остановке
В Малоярославце главный редактор местной газеты Вера Рытова увидела на остановке замерзающую женщину и отвезла в центр «Милосердие». Позже ее планируют отправить в Калугу в центр «Бомж», сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
- Соль в том, что все эти дни много кто видел замерзающего человека и не попытался не то что спасти, попросту сообщить, разместив информацию в пабликах или в личку мне, мэру, - пожаловался Парфенов.
По его словам, у женщины отморожены ноги. Ее личность пока устанавливается.
- Все привыкли выкладывать недоработки властей. Да, мы неидеальные, но нужно всегда сохранять человеческие качества, - прокомментировал Парфенов. - Люди, давайте быть добрее, дружнее и не настолько равнодушными!
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