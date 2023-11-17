В Калужской области незаконно вырубили деревья на 27 миллионов рублей

В Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, незаконно спилено больше 300 деревьев и заготовлено 450 куб. м. древесины. Ущерб оценивается в 27 миллионов рублей.

Также уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Следователи полагают, что деревья срубили из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.