В Калужской области чиновники заплатят 50 000 рублей девочке, которую укусила бродячая собака

В Калужской области суд обязал администрацию Малоярославецкого района выплатить 50 000 рублей в качестве компенсации девочке, которую укусила бродячая собака. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в июле на территории СНТ «Ольховка» в деревне Скрипорово.

Бродячая собака набросилась на ребенка и укусила за руку. Девочке делали прививки от бешенства.

Как установил суд, чиновники не приняли вовремя меры, чтобы отловить агрессивное животное.

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