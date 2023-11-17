В Малоярославце судебные приставы арестовали 7 машин

Сотрудники ГИБДД провели совместный рейд с судебными приставами в Малоярославецком районе.

Инспекторы останавливали машины, у владельцев которых были какие-либо долги. Использовался комплекс «Дорожный пристав», сообщили 17 ноября в УФССП по Калужской области.

На дорогах арестовали семь автомобилей. Например, владелец «БМВ» из Обнинска задолжал 234 тысячи рублей по 89 штрафам, а также по кредитам.

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