В Малоярославце судебные приставы арестовали 7 машин
Сотрудники ГИБДД провели совместный рейд с судебными приставами в Малоярославецком районе.
Инспекторы останавливали машины, у владельцев которых были какие-либо долги. Использовался комплекс «Дорожный пристав», сообщили 17 ноября в УФССП по Калужской области.
На дорогах арестовали семь автомобилей. Например, владелец «БМВ» из Обнинска задолжал 234 тысячи рублей по 89 штрафам, а также по кредитам.
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