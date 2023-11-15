Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков переезжает в Калужскую область

Известный российский певец Сергей Жуков собирается жить в Калужской области. Он купил участок в селе Ильинское Малоярославецкого района, сообщил 15 ноября глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

- Сегодня встретился с ним и узнал, что основатель и фронтмен группы «Руки Вверх» приобрел земельный участок на территории сельского поселения Ильинское. Есть некоторые даже не проблемы, а организационные вопросы, - прокомментировал Парфенов.

По его совам, Жуков собирается строить дом и жить с семьей в Ильинском.

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